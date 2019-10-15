HDP'li milletvekili Dersim Dağ'dan Türk polisine küstah tehdit! 15.10.2019 15:04

Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek isteyen ve terör propagandası yapmak isteyen PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li Milletvekili Dersim Dağ, polisi tehdit etti. Dağ, eylemlerine izin vermeyen polis ekiplerine “Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda alınan başarılar, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kudurttu.

Barış Pınarı Harekatı'yla darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK, bölgedeki tüm uzantılarına 'ayaklanın' çağrısı yaptı.

Şehir yapılanması Türkiye'de felç olan örgüt, manevra kabiliyeti bulamazken HDP teşkilatları PYD lehine gösteri yapmak için harekete geçti.

Terör propagandasına geçit vermeyen emniyet teşkilatıyla HDP'liler karşı karşıya geldi.

Diyarbakır'da terör örgütü PYD propagandası yapmak için toplanan kalabalığa polis ekipleri geçit vermedi. Bu duruma sinirlenen HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, emniyet mensuplarını tehdit etti.

Dağ şu ifadeleri kullandı:

HDP'Lİ VEKİL DERSİM DAĞ'DAN POLİSE TEHDİT: "FARKLI EYLEMLERİMİZ OLUR"

Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek ve terör örgütü PYD propagandası yapmak için bir araya gelen HDP'li gruba emniyet güçleri geçit vermedi. HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, "Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur" diyerek polis ekiplerini tehdit etti.