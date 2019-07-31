HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! Gözaltına alındı… 31.07.2019 17:56

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuruda bulunan bir kadın, MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. tarafından sözlü taciz edildiğini iddia etti. Yaşadığı olay hakkında "kızımın önünde kadınlık gururum zedelendi" diyen kadın suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. gözaltına alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran 30 yaşındaki G.K'nın kendisini sözlü taciz ettiği gerekçesiyle MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. hakkında şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri A.D'yi gözaltına aldı.

A.D, Mardin Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İŞ İÇİN BAŞVURDU TACİZE UĞRADI

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran G.K. (30), MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. tarafından sözlü taciz edildiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuş, A.D. ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, belediyeye iş için başvuran bir kadının MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'nin sözlü tacizine uğradığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu.