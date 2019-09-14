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HDP'li Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı!

14.09.2019 19:30

Terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak terör propagandası yapan HDP'li vekil Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı. Güven geçtiğimiz günlerde PKK'yı ve dağa katılımları destekleyen açıklamalarda bulunmuş, "çatışma ve savaş oalcak" ifadelerini kullanmıştı.


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