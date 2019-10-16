Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Türk ordusuna dil uzatan PKK'nın siyasi uzantısı HDP şimdi de sınır güvenliği ve terörle mücadele için başlatılan harekata yönelik 'Türkiye demografik yapıyı değiştiriyor' propagandasına başladı. Meclis Genel Kurulu'nda HDP'li Garo Paylan haddini aşarak Harekat'la ilgili 'soykırım' ve 'tehcir' ifadelerini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Paylan'a "Bu kişi özel yetiştirilmiş bir ajan provokatördür" dedi.
HDP'li Garo Paylan haddini aştı! Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal ifadeler16.10.2019 23:10
- Hülya Koçyiğit'ten 'Barış Pınarı' mesajı: Kahraman Mehmetçiklerimiz...
- Trump, ABC News muhabirini rezil etti
- PKK'ya attığımız her füze FETÖ'yü de vurdu! Firari FETÖ'cülerden PKK/YPG'ye destek...
- HDP'li Garo Paylan haddini aştı! Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal ifadeler
- Son dakika... Direğe bağlanan tacizciyi linçten polis kurtardı
- Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi Muhammed Omar bebek anısına!
- Ümraniye'de korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
- Tekirdağ'da silahlı baskın! Kayınbiraderinin fabrikasına girip kurşun yağdırdı
- Hain tuzak son anda fark edildi! Resulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği
- Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
- Son dakika: Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada
- Denizli Çal'da feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.