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HDP'li Garo Paylan haddini aştı! Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal ifadeler

16.10.2019 23:10

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Türk ordusuna dil uzatan PKK'nın siyasi uzantısı HDP şimdi de sınır güvenliği ve terörle mücadele için başlatılan harekata yönelik 'Türkiye demografik yapıyı değiştiriyor' propagandasına başladı. Meclis Genel Kurulu'nda HDP'li Garo Paylan haddini aşarak Harekat'la ilgili 'soykırım' ve 'tehcir' ifadelerini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Paylan'a "Bu kişi özel yetiştirilmiş bir ajan provokatördür" dedi.


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