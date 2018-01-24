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'li Filiz Kerestecioğlu, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti

24 Ocak 2018, Çarşamba
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi olan Milletvekili Kerestecioğlu, Türkiye'yi Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı şikayet etti, 'ne yapacaksınız' dedi.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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herdem herdem

haine bak sen. Sizi gidiler siziiiiiiii.

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cevapla 24.01.2018 12:04
ayhnkrblt ayhnkrblt

vatan hainlerinin vekili olan hainler nasıl oluyor da bu kadar rahat bu konseyde söz hakkı elde ediyorlar. bu olay birkez daha bu hainlerin kimlere hizmet ettiğini göstermektedir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 10:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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