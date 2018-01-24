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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi olan HDP Milletvekili Kerestecioğlu, Türkiye'yi Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı şikayet etti, 'ne yapacaksınız' dedi.
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haine bak sen. Sizi gidiler siziiiiiiii.
vatan hainlerinin vekili olan hainler nasıl oluyor da bu kadar rahat bu konseyde söz hakkı elde ediyorlar. bu olay birkez daha bu hainlerin kimlere hizmet ettiğini göstermektedir.
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