HDP'li Buldan'dan akılalmaz Öcalan sözleri

HDP'nin genel başkanı Pervin Buldan bütçe görüşmelerinin ilk gününde Meclis'te skandal sözler sarf etti.
HDP'li Buldan'dan akılalmaz Öcalan sözleri10 Aralık 2018, Pazartesi
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