Haberler Web TV HDP'li belediyelerle PKK'nın işbirliğini gösteren şok rapor ortaya çıktı! Belediye araçlarıyla saldırı düzenlediler

HDP'li belediyelerle PKK'nın işbirliğini gösteren şok rapor ortaya çıktı! Belediye araçlarıyla saldırı düzenlediler

01.09.2019 17:55

İçişleri Bakanlığı raporunda, 94 HDP'li belediyeye kayyum atanmasının gerçekleri tek tek anlatıldı. Bakanlık raporunda HDP’li belediyelerin PKK’ya nasıl lojistik sağladığı fotoğraflarla yer aldı. Belediye kamyonuyla saldırı düzenlendi, polisler şehit edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları