HDP'li belediyelere kayyum kararı için hemen destek veren İmamoğlu, acılı anneleri sonunda gördü! 07.09.2019 13:12

Göreve geldiği günden bu yana tatil yapmaktan hizmet vermeye fırsat bulamayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'da PKK'lılar tarafından kaçırılan çocuklar hakkında herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'le bir araya İmamoğlu, aradan geçen bir haftanın ardından acılı anneler hakkında açıklama yapabildi. İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan HDP'li belediyelere vakit kaybetmeden ziyarette bulunan ve destek açıklamaları yapan İmamoğlu'nun acılı anneler için aynı hassasiyeti göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.

HDP'nin yoğun çalışmaları ve doğudan İstanbul'a adam taşımaları sonucu HDP/PKK oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine gezmeye gitti.

İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelen İmamoğlu, Diyarbakır'da HDP İl Binası'nın önünde çocukları için eylem yapan ailelerle ilgili, eylemlerin başlamasından ancak 1 hafta sonra konuşabildi. Hendek terörü sırasında, PKK'lılara destek veren ve, "Sur'a kayyum darbedir. Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur'a bizi almıyorlar, bir şey yapamamak bizi kahrediyor. HDP'nin yanındayım" diyen Tunç Soyer'le birlikte gazetecilerin karşısına çıkan İmamoğlu, acılı ailelerin yanında olduğunu söyledi.

BİR HAFTA SONRA DESTEK AÇIKLAMASI!

Ekrem İmamoğlu, anneler eyleme başladıktan ancak 1 hafta sonra konuya dair açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Evladının teröre teslim olduğunu görerek, orada büyük bir feryatla oğlunu, evladını tekrar isteyen annelerin ben yanındayım. Biz, bu ülke insanı terörün kıskacına girmesin diye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin birçok yerine moral vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

PKK İLTİSAKLI İSİMLERE DESTEK!

İBB Başkanı İmamoğlu da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kayyım atanan isimlere verdikleri destekle biliniyor. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'a giderek yerlerine kayyım atanan isimleri ziyaret etmişti. Soyer ise, hendek terörü sırasında PKK'lı isimlere destek vererek, "Sur'a kayyım darbedir. Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur'a bizi almıyorlar, bir şey yapamamak bizi kahrediyor. HDP'nin yanındayım" demişti.