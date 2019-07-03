HDP'li belediye şimdi de engelli vatandaşı işten çıkardı

CHP’li ve HDP’li belediyelerde işçi kıyımı büyüyor. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 145, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde toplam 170 işçi çıkarıldı. Son olarak Kayapınar Belediyesi’nde 2,5 yıldır çalışan yüzde 40 engelli raporu bulunan Gülistan Can’ın ekmeğiyle oynandı. Kararı protesto eden Gülistan Can, protesto için geceyi belediye önünde geçirdi ve protestosuna devam ediyor.
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