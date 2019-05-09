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HDP'li belediye şehit yakınlarını işten çıkardı

09.05.2019 15:28

Mardin'de HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi, aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin iş akdini sona erdirdi.


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