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HDP'li belediye meclis üyesi bu sözlerle istifa etti: HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor

24.08.2019 22:58

Mardin’in Midyat ilçesinde HDP'den belediye meclis üyesi seçilen Bedii Alğaç, partisinin siyaset anlayışına tepki göstererek, istifa etti. Algaç, "HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor. Ayrıştıran, bölen ve etnik köken siyaseti yapanları siyaset anlayışıma aykırı buluyorum." ifadelerini kullandı.


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