Haberler Web TV HDP’li Batman Belediyesi’nden ağaç katliamı

HDP’li Batman Belediyesi’nden ağaç katliamı

04.08.2019 18:55

Batman Belediyesinin yol yapımı gerekçesiyle Yaşar Kemal Kent Ormanı'ndaki 170 ağacı iş makinesiyle sökmesi, vatandaşların tepkisini çekti. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür yaptığı açıklamada, 170 ağacın sökülmesinin hiçbir gerekçesinin olamayacağını söyledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları