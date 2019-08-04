HDP’li Batman Belediyesi’nden ağaç katliamı

Batman Belediyesinin yol yapımı gerekçesiyle Yaşar Kemal Kent Ormanı'ndaki 170 ağacı iş makinesiyle sökmesi, vatandaşların tepkisini çekti. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür yaptığı açıklamada, 170 ağacın sökülmesinin hiçbir gerekçesinin olamayacağını söyledi.
HDP’li Batman Belediyesi’nden ağaç katliamı04.08.2019 18:55
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