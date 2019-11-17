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HDP'li Ayşe Sürücü polis kalkanına koşarak kafa attı

17.11.2019 00:25

Kayyum protestosuna müdahale eden polisler, aralarında HDP il eşbaşkanlarının da bulunduğu 5 ismi gözaltına aldı. Müdahaleden rahatsız olan HDP'li Vekil Ayşe Sürücü polise karşılık vererek kalkanına kafa atmaya çalıştı.


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