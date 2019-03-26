HDP’li Ahmet Türk'ten CHP ile kirli ittifakın itirafı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtlamış, HDPKK ile ittifakı inkar ederek "Hayır. Zaten görüşme yapsam onların istihbarat örgütleri var. Derler ki Kılıçdaroğlu, şu dakika, şu saatte, şu otelde, şu yolda, şu caddede görüştü.' Biz onları bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Böyle bir şey yok." açıklamasını yapmıştı.
HDP'Lİ AHMET TÜRK KILIÇDAROĞLU'NU YALANLADI
HDP'li Ahmet Türk, "HDP ile ittifak yok" diyen Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Katıldığı bir radyo programında soruları yanıtlayan HDP'li Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ile yaptığı ittifak görüşmesini "Tabi bir yemek değildi. Sabah kahvaltısında bir araya geldik. Arkadaşımızın eski milletvekili o partiden. Böyle bir görüşmenin mümkün olup olmadığını sordu. Ben de niye olmasın dedim. Yani bu teklif bizden gitmedi. Görüşme teklifi. Onlardan geldi.(K.K'dan) Seçmen başında doğru kararlarla, doğru adaylarla gerçekten bu yerel seçimlerde daha başarılı olmanın artık kaçınılmaz olduğunu hepimizin görmesi gerek. Demokrasiyi savunabilecek, demokrasiyi esas alan, demokrasi prensiplerini uygulayabilen ve bunu yürütebilen bazı yerlerde o adaylar, etrafında bütünleşmek gerek. Diye düşünüyorum." sözleriyle açığa çıkardı.
"SÖYLEDİKLERİMİ HEP ONAYLADI"
Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ile ittifak görüşmesinde anlaşmaya varıldığına dair de net konuştu. HDP'li Türk, "Kılıçdaroğlu söylediklerimi hep onayladı. Yani yapılması gereken, yürütülmesi gereken politikalar konusunda karşı çıkmadı." dedi.
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