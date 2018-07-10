HDPKK'nın vekili Barış Atay'dan alçak provokasyon

CHP'nin emanet oylarıyla Meclis'e giren HDPKK'lı vekillerin skandalları bitmiyor! HDPK'nIn milletvekili yaptığı Barış Atay, Çorlu'da hastane önünde vatandaşlarla tartışarak onların üzerine yürüdü, olay çıkardı.
HDPKK'nın vekili Barış Atay'dan alçak provokasyon09 Temmuz 2018, Pazartesi
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