Yol Durumu

HDPKK'nın vekili Barış Atay'dan alçak provokasyon

09 Temmuz 2018, Pazartesi

CHP'nin emanet oylarıyla Meclis'e giren HDPKK'lı vekillerin skandalları bitmiyor! HDPK'nIn milletvekili yaptığı Barış Atay, Çorlu'da hastane önünde vatandaşlarla tartışarak onların üzerine yürüdü, olay çıkardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları