Haberler Web TV HDPKK'lılardan teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlar

HDPKK'lılardan teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlar

18.03.2019 09:23

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yaptığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler polis katili Zülküf Gezen'i kahraman gibi gösterip, cenazesi için kitlesel halk hareketi çağrısı yaptılar. Cenazesi Diyarbakır'a götürülmek üzere Atatürk havalimanına getirilen teröristi İstanbul'da karşılayıp Abdullah Öcalan ve ölen terörist lehine slogan attılar.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları