HDPKK'lılardan teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlar 18.03.2019 09:23

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yaptığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler polis katili Zülküf Gezen'i kahraman gibi gösterip, cenazesi için kitlesel halk hareketi çağrısı yaptılar. Cenazesi Diyarbakır'a götürülmek üzere Atatürk havalimanına getirilen teröristi İstanbul'da karşılayıp Abdullah Öcalan ve ölen terörist lehine slogan attılar.