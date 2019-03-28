HDPKKlı Ahmet Şık'tan skandal sözler: Teröristlerin başımın üstünde yeri var

PKK'nın sözcüsü HDP'nin İstanbul milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir televizyon programındal skandal açıklamalarda bulundu.
YABANCI DEVLETLERİN GÖZÜ BURADA!
HDP'li Ahmet Şık, 31 Mart seçimlerine dair yaptığı açıklamada, adeta Türkiye düşmanlarının AK Parti'nin kaybetmesini dört gözle beklediğini ve bunun için ellerinden geleni yaptığını itiraf edercesine "Bu iktidarın köpek dişini kırmanın yolu, İstanbul ve Ankara'yı kaybettirmektir. Bütün dünyanın gözü İstanbul ve Ankara'da" dedi.
TERÖRİSTLERİN BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR
Ahmet Şık, terörist sevicilikte sınırları zorlayarak "Onlar gibi vatanser olmaktansa teröristlerin başımın üstünde yeri var" dedi.
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