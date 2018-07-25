HDPKK'lı Ahmet Şık'tan büyük provokasyon! 24 Temmuz 2018, Salı

TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde görüşmeler yapılırken gerginlik yaşandı. HDPKK'nın vekili Ahmet Şık büyük bir provokasyona imza attı. İktidara hakaret dolu sözler sarfeden Ahmet Şık'a AK Parti'den sert tepki geldi. İşte o anlar...