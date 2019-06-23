HDPKK’daki iktidar savaşında Selahattin Demirtaş’tan geri adım! 23.06.2019 07:26

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye yaptığı seçimlerde tarafsızlık çağrısına Kandil ve HDP'den rest gelmişti. Kandil tarafsızlık çağırısına direkt karşı çıkarak CHP’nin adayından yana tavır alırken, HDP mesajı işine geldiği gibi yorumlayarak mevcut strateji ve taktiğine devam edeceğini açıklamıştı. HDP-Kandil-İmralı ekseninde bir liderlik savaşının yaşandığı gelişmelerden sonra Dermirtaş geri adım attı. Demirtaş, yaptığı açıklamada teröristbaşı Öcalan'a biat ettiğini duyurdu.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'lilere yaptığı 'seçimlerde tarafsız olun' çağrısının ardından HDP ve PKK ekseninde büyük bir kırılma ortaya çıkmıştı.

HDP, teröristbaşı Apdullah Öcalan'ın "tarafsız kalın" yazan mektubunu saklayınca Demirtaş ile Öcalan arasındaki rekabet de gün yüzüne çıkmış oldu. Bu durum Demirtaş - Kandil ve Öcalan arasında liderlik çatışması olduğunu gözler önüne sermişti.

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İmralı'dan gönderilen mesaja Kandil tam anlamı ile rest çekmiş, HDP yönetimi ise seçimlerdeki tarafını yeniden ilan ederken Öcalan'ın da bunu istediğini ileri sürmüştü.

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklu yargılanan HDP'li Selahattin Demirtaş'tan akşam saatlerinde Öcalan'a tam destek veren bir açıklama geldi.

İşte, Demirtaş'ın sosyal medyadan yaptığı o açıklama:

"Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.

İktidar savaşı vb şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum.

Öcalan'ın, halkın önemli bir kesimi nezdindeki ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak, kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi bir algı yaratılmasını haksızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum.

Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum. "

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