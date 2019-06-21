HDPKK'da büyük savaş! Öcalan "tarafsız olun" dedi Selocular karşı çıkıp HDP'yi ikiye böldü 21.06.2019 02:55

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre; İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı. Teröristbaşının hiçbir partiyi ya da ismi işaret etmeden tarafsız kalın şeklindeki çağrısına anında HDP’den “İmamoğlu’na destek” mesajı geldi. Öcalan’ın açıklamasıyla bir kez daha PKK ve HDP’deki sözde “liderlik” kavgası kızıştı.