HDP'den skandal seçim bildirgesi: Kayyumun kapattığı kurumlar yeniden açılacak 14.03.2019 11:40

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan skandal seçim bildirgesi açıklandı. Seçim bildirgesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan kuruluşların yeniden kurulacağı belirtildi. Bölgeyi ‘Kürdistan’ diye adlandırdığı için tepkileri üzerine çeken HDP Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan da toplantıya katıldı.