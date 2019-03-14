Haberler Web TV HDP'den skandal seçim bildirgesi: Kayyumun kapattığı kurumlar yeniden açılacak

HDP'den skandal seçim bildirgesi: Kayyumun kapattığı kurumlar yeniden açılacak

14.03.2019 11:40

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan skandal seçim bildirgesi açıklandı. Seçim bildirgesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan kuruluşların yeniden kurulacağı belirtildi. Bölgeyi ‘Kürdistan’ diye adlandırdığı için tepkileri üzerine çeken HDP Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan da toplantıya katıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları