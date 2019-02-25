HDP'den Saadet Partisi'ne destek! Şanlıurfa'da adaylarını geri çekti

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Şanlıurfa'da Saadet Partisi'nin desteklemek için adaylarını geri çekti.
HDP'den Saadet Partisi'ne destek! Şanlıurfa'da adaylarını geri çekti25.02.2019 16:23
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