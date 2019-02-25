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HDP'den Saadet Partisi'ne destek! Şanlıurfa'da adaylarını geri çekti

25.02.2019 16:23

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Şanlıurfa'da Saadet Partisi'nin desteklemek için adaylarını geri çekti.


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