HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyareti

HDP heyeti, dün uğradığı saldırının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretine gitti. Heyetin içinde dikkat çeken bir isim de yer alıyordu.
HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyareti22.04.2019 16:12
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