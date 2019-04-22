HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyareti 22.04.2019 16:12

HDP heyeti, dün uğradığı saldırının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretine gitti. Heyetin içinde dikkat çeken bir isim de yer alıyordu.