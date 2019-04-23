HDP'den 'İstiklal Marşı' saygısızlığı! İşte o görüntüler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel oturum düzenlendi. Meclis Genel Kurulu bu oturum için TBMM'de bir araya geldi. İstiklal Marşı'nın okunuşu sırasında tüm vekiller ayağa kalkarak hazır ola geçti. Bu sırada HDP'li milletvekillerinin bulundukları yerlerde ayağa kalkmasına rağmen marşı okumaması dikkat çekti. Kameralara yansıyan anlarda dudaklarını bile oynatmayan HDP'liler İstiklal Marşını okumadı. İşte o görüntüler...
HDP'den 'İstiklal Marşı' saygısızlığı! İşte o görüntüler23.04.2019 17:47
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