HDP'den evlat nöbetine çirkin taciz! Yine acılı annelere sataştılar (Video) 28.09.2019 11:53

Diyarbakır'daki evlat nöbeti 26'ncü gününde 48 aileyle devam ediyor. HDP'lilerin kapının önünde çaresizce bekleyen acılı annelere sataşıp gerginlik yaratması kameralara böyle yansıdı.

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde gerginlik yaşandı. HDP'lilerin kapının önünde bekleyen ailelere çirkin saldırıları da devam ediyor.

HDP'LİLER YİNE ANNELERE SATAŞTI!

HDP'liler annelere sataşıyor. Bunun üzerine gerilen ortamda seslerini yükselten anneler güçlükle sakinleştiriliyor.

Evlat acısıyla yanıp tutuşan ailelerin bir de HDP'lilerden saygısızlık görmesi partinin zorbalığını bir kez daha gözler önüne serdi.

HİÇBİR ŞEKİLDE VAZGEÇMEYECEĞİZ

Aileler tüm yaşananlara rağmen çocukları gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve hiçbir şekilde oturma eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.