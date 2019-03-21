HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Saadet Partisi'ne oy istedi 21.03.2019 17:47

Şanlıurfa'da HDP ve DBP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlaması ilgi görmezken kutlamalara katılan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, isim vermeden Saadet Partisi için oy istedi. Öcalan, "Urfa'da adayımız olmadığı için, oy pusulasında birinci sıradaki adaya oy vereceğiz" diye konuştu.