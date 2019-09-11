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HDP önünde evlat nöbeti sürüyor: Aile sayısı 24'e yükseldi

11.09.2019 10:32

Diyarbakır’da HDP tarafından evlatları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan aile sayısı 24’e yükseldi. Baba Mehmet Kahraman, ana Fatma Akkuş, anne Halime Şehitoğlu ve anne Macide Uslu da oturma eylemine katıldı.


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