HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit gizli ittifakı itiraf etti

HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, Elazığ'da konuştu. Partisinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de neden aday çıkarmadığını açıklayan Koçyiğit, gizli ittifakı resmen itiraf etti.
HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit gizli ittifakı itiraf etti23.03.2019 20:25
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