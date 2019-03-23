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HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit gizli ittifakı itiraf etti

23.03.2019 20:25

HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, Elazığ'da konuştu. Partisinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de neden aday çıkarmadığını açıklayan Koçyiğit, gizli ittifakı resmen itiraf etti.


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