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HDP mitingine CHP desteği

27.03.2019 08:01

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Adana'daki konuşmasına, CHP'nin adayı Zeydan Karalar'a ait seçim otobüsü ile miting alanlarına seçmen taşındı.


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