HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Adana'daki konuşmasına, CHP'nin adayı Zeydan Karalar'a ait seçim otobüsü ile miting alanlarına seçmen taşındı.
HDP mitingine CHP desteği27.03.2019 08:01
- HDP mitingine CHP desteği
- İzmir'deki kanlı infazda sır perdesi aralandı
- Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza! 3 otobüs çarpıştı
- Son dakika... Dolar sert düştü! Dolar ne kadar oldu?
- Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım bombaladı
- Engin Altay'dan skandal! Başkan'a ve Bahçeli'ye tehdit savurdu
- Başkan Erdoğan'dan kritik Ayasofya açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan Çok kritik Ayasofya açıklaması
- AK Parti'den yeni reklam filmi: Yaz koca seyyah
- Başkan Erdoğan'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı
- Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı bombaladı: Mansur Yavaş'ı aday gösterdiğimiz gün Ankara'yı kaybettik .
- Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan belediye başkan adayının soy ismini söyleyemedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.