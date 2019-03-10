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HDP mitinginde "terör propagandası" yapan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak gözaltına alındı

10.03.2019 19:40

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.


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