Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
HDP mitinginde "terör propagandası" yapan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak gözaltına alındı10.03.2019 19:40
- HDP mitinginde "terör propagandası" yapan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak gözaltına alındı
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