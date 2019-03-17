HDP Mansur Yavaş'a desteğini açık açık ilan etti | Sezai Temelli konuştu 17.03.2019 20:34

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli katıldığı televizyon programında Ankara'da CHP ve İyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini ilk kez açık açık ilan etti. HDP seçmenine de seslenen Temelli, Yavaş için oy istedi. Sezai Temelli, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na da yanındayız mesajı verdi.