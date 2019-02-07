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HDP İyi Parti ittifakı deşifre oldu! İşte o görüntüler

07 Şubat 2019, Perşembe

CHP, genel seçimlerde Meclis'e taşıdığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yerel seçimlerde de gizli ittifak yaptı. Her fırsatta ittifak yok diyen ancak birçok ilde aday göstermeden birbirlerini destekleyen bu ittifakla, İyi Parti de çıkar işbirliğine girdi. En bariz örnek Hatay Kırıkhan'da ortaya çıktı. Görüntülerde HDP-CHP ve İyi Parti ilçe başkanları bir arada seçim propagandası yapıyor. Her defasında HDP ile ittifakı reddeden İyi Parti Genel Başkanı bu görüntülere ne diyeceği ise merak konusu...


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