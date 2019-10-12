Hatay'ın İskenderun ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan kara propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İskenderun ilçe Başkanı Hülya Ateş tutuklandı.
HDP ilçe başkanı terör propagandasından tutuklandı12.10.2019 18:40
- HDP ilçe başkanı terör propagandasından tutuklandı
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