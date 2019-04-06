Haberler Web TV HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli siyonist olduğunu gizlemiyor

HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli siyonist olduğunu gizlemiyor

06.04.2019 12:03

Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin Eşbaşkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinin Kızıltepe mitinginde yaptığı konuşmada, sözde vaad edilmiş Türkiye topraklarını İsrail’e vermeyi ima ederek, siyonist olduğunu resmen itiraf etmiş. İşte o konuşması...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları