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HDP Eş Genel Başkanı'ndan "Bizi Meclis'e CHP soktu" itirafı

27 Haziran 2018, Çarşamba

24 Haziran'da Türkiye kararını vererek Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin ilk Başkan'ı yaptı.

Rekor katılımla gerçekleşen ilklerin seçimine damga vuran olay ise CHP'nin HDP'ye Meclis'e girebilmesi için can simidi olmasıydı.

Birçok ildeki seçim sonuçlarında net bir şekilde göze çarpan kirli ittifakın itirafı ise HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den geldi.

Temelli, Kürtlerin 24 Haziran seçimlerinde terörle arasına mesafe koyamayan HDP'yi desteklemediklerini belirtirken, HDP'nin Meclis'e CHP oyları sayesinde girmiş olduğunu itiraf etti.
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