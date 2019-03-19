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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye terör soruşturması!

19.03.2019 11:11

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.


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