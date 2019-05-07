Sözde Atatürk'ün partisi olmakla övünen CHP, Kandil'in sözcüsü HDPKK ile kol kola girmiş vaziyette. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her defasında HDPKK ile yaptıkları ittifakı inkar etmeye devam etse de HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yine yaptığı açıklamalarla CHP'ye göz kırptı. HDP grup toplantısında konuşan Temelli, "Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz.” diyerek CHP'ye desteğini yine açık açık ilan etti.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yine yoldaşı CHP'ye göz kırptı: 31 Mart'ta ne yaptıysak o!07.05.2019 16:05
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