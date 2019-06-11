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HDP Eş başkanının klima yalanı elinde patladı! İşin aslı ortaya çıktı

11.06.2019 19:58

HDP eş başkanı Sezai Temelli, merkezi ısıtma soğutma sistemini tamir edemeyen belediye başkanını “kayyum klimaları çalmış” yalanıyla savundu. Temelli'nin "Klimayı açalım dedim. Kayyum soğutma sistemini çalmış açamayız dediler.” ifadelerinin aslı ortaya çıktı.


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