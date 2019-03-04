HDP Diyarbakır il binasına operasyon: 5 gözaltı

Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Burada açlık grevinde bulunan 5 kişiyi gözaltına alan polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü..
HDP Diyarbakır il binasına operasyon: 5 gözaltı04.03.2019 09:39
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