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HDP Diyarbakır il binasına operasyon: 5 gözaltı

04.03.2019 09:39

Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Burada açlık grevinde bulunan 5 kişiyi gözaltına alan polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü..


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