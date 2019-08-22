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HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem başlattı: HDP'liler oğlumu dağa kaçırdı

22.08.2019 22:53

Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.


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