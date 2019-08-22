Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.
HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem başlattı: HDP'liler oğlumu dağa kaçırdı22.08.2019 22:53
- HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem başlattı: HDP'liler oğlumu dağa kaçırdı
- İletişim Başkanı Altun’dan “İkinci Vatan: Türkiye” belgeseli paylaşımı
- İşte AK Parti'nin 18. yaşına özel marş: Gelecek bizim elbet!
- Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti
- Orman yangınları ile ilgili oluşturulmak istenen algı operasyonuna belgeli yanıt! İşte iddialar ve gerçekler...
- Terör örgütü PKK'ya "Kıran" darbesi! İnlerine girildi
- Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sana bu bayrağı tanıtacağız
- TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’a haciz şoku
- Son dakika: Diyarbakır’da terör yandaşlarından hain saldırı! Yolcu otobüsünü böyle ateşe verdiler
- İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 600 kilogram skunk ele geçirildi
- Antalya'da CHP'li belediyeden Sultan Abdülhamit Han'a büyük saygısızlık
- Kayyumu protesto etmek isteyen HDP'lilerden skandal! Hem hırsızlar hem de arsız...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.