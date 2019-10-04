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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin sayısı 51'e yükseldi! Anaların sesi Avrupa'ya ulaştı!

04.10.2019 00:32

Annelerin direnişinde 31. gündü bugün... HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin sayısı 51'e yükseldi. Evlatlarını terör örgütünden geri isteyen aileleri, dertlerini dinlemek için, Avrupa Konseyi'nin Türkiye raportörleri ziyaret etti.


HDP Diyarbakı İl Başnalığı'nın önünde evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmak isteyen annelerin başlattığı eylem devam ediyor. Diyarbakır'da çocukları hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılan acılı ailelerin evlat nöbetlerine destek çığ gibi büyüyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin sayısı 51'e yükseldi. Evlatlarını terör örgütünden geri isteyen aileleri, dertlerini dinlemek için, Avrupa Konseyi'nin Türkiye raportörleri ziyaret etti.

Türkiye'nin 81 ilinde nöbet tutan ailelere destek eylemleri yapılırken CHP ve HDP'nin sessizliği ise tepki çekti.

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