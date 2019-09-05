HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasındaki evlat nöbeti büyüyor! 3 aile daha katıldı 05.09.2019 10:17

Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki eylemleri büyüyerek devam ediyor. Evlat nöbetine bugün 3 aile daha katıldı.

HDP kanalı ile dağa götürülen oğlunu yaptığı eylemle teröristlerin elinden alan Hacire Akar ile başlayan tepki eylemleri çığ gibi büyüyor. Hacire Akar'ın oğlunu teröristlerden kurtarması çocukları dağda olan diğer ailelere örnek oldu. Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP önünde eylem yapmaya başladı.

3 AİLE DAHA NÖBETE BAŞLADI

Yeni Şafak'ın haberine göre bu sabah erken saatlerde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 'evlat nöbeti' tutan ailelere yenleri eklendi. Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten 3 aile, evlatları geri gelene kadar nöbet tutacaklarını ifade ederek eyleme başladı. Böylece 'evlat nöbeti' tutan ailelerin sayısı 8'e ulaştı.