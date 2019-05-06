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HDP-CHP’nin sendika baskısı! Hak-İş'e bağlı 8 bin 700 belediye işçi istifa ettirildi

06.05.2019 11:35

Hak-İş, belediye çalışanlarına sendikal baskı başladığını açıkladı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Konfederasyonumuza bağlı sendikalardan istifa ettirilen işçi sayısı 8 bin 700’ü buldu” dedi.


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