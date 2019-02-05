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HDP Ceylanpınar adayı Narin Gezgör polisleri görünce kaçacak delik aradı

05 Şubat 2019, Salı


HDP'nin Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Narin Gezgör, yaptığı konuşma sırasında terörist elebaşı Öcalan'a göz kırptı, her HDP adayı gibi o da adeta terör propagandası yaptı! PKK şovuna dönen konuşmaya polis müdahalede bulununca HDP adayı kaçacak delik aradı! İşte o görüntüler...
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