HDP bölündü! Tarafsızlık çağrısı sonrası partide iç savaş çıktı (Video) 21.06.2019 11:24

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Doç. Dr. Ali Kemal Özcan aracılığı ile gönderdiği mektup sonrası HDP karıştı. Yıllardır önderimiz dedikleri Öcalan'a resti çeken HDP'nin ardından Kandil yönetimi de HDP'lilere Binali Yıldırım'a karşı oy kullanma çağrısı yaptı.

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile İmrali Adasında bir görüşme yapmıştı. Görüşmeden dönüşünde Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan, HDP'ye "23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın" çağrısında bulunduğunu iletmişti.

Bu çağrıya ilk karşılık HDP'den geldi. Kısa açıklamada ''31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız." diyen HDP, yıllardır 'Önder Apo' diye seslendiği Öcalan'a rest çekti.

Bu açıklamadan sonra gözler bu kez Kandil'e çevrildi. Yanıt PKK'nın ele başlarından Murat Karayılan'dan geldi. Öcalan'ın posterinin önüne geçen Karayılan'ın açıklaması HDP'nin açıklamasından daha sertti ve açık açık Binali Yıldırım'a karşı oy kullanılmasını istiyordu.

İşte Karayılan'ın posteri önünde Öcalan'a rest çektiği o açıklama:

"Bütün Kürt insanlarımızın ve demokrasiden yana olan bütün Türk, Kürt ve her topluluktan insanlarımızın bu gerçeklikleri düşünerek, ellerini vicdanlarına koyarak AKP-MHP'yi İstanbul'da bir kez daha yeneceklerine inanıyorum. Eğer birisi Kobanê'nin de Efrîn gibi soykırımdan geçirilmesini istiyorsa gidip Binali Yıldırım'a oy verebilir. Vicdanınız buna el vermiyorsa oy vermemelisiniz. Çünkü günahtır."

Dün akşam televizyonlar ve sosyal medya için ortak yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP, PKK ve Öcalan arasında liderlik mücadelesine dikkat çekmişti. Öcalan-Demirtaş ekseninde bir bölünmeye işaret eden Erdoğan "Bir iktidar mücadelesi var. HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş Demirtaş, Öcalan arasında da yaşanıyor. Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor." ifadelerini kullanmıştı.