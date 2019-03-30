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HDP binasına CHP’nin adayı Zeydan Karalar’ın afişi asıldı

30.03.2019 13:58

Terör seviciliğiyle bilinen CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın seçim afişi, HDP bürosuna asıldı. Her fırsatta yalanlanan CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ittifakı bir kez daha gözler önüne serildi.


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