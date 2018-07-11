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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni

10 Temmuz 2018, Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim, Bakan Naci Ağbal görevi, Berat Albayrak'a teslim töreninde konuştu.

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