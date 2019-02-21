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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vergi mükelleflerine KDV müjdesi

21.02.2019 15:22

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi mükelleflerine KDV iadeleri ile ilgili müjdeyi verdi. Albayrak, "Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.


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