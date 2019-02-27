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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

27.02.2019 10:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenlenen Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Yeni bir vergi sistemi için çalışmaların başladığını açıklayan Albayrak, yeni süreçte kayıtlı ekonomiye geçişin çok daha etkin olacağını vurguladı.


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