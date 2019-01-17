Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

"Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şimdi bir kez daha yeni bir ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz." dedi. Bakan Albayrak, pazar ve market fiyatları arasında fark olduğunu belirterek "Markette istediğimiz rakamlar yok. Onlarla konuşacağız" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar17 Ocak 2019, Perşembe
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